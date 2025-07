Tweedehandsautoverkoop stijgt, groei elektrische auto's zwakt af

BUNNIK (ANP) - De verkoop van tweedehands auto's in Nederland is in de eerste helft van dit jaar met ruim 4 procent gestegen tot bijna 1,1 miljoen stuks, melden brancheorganisaties BOVAG en RDC. In juni zwakte de occasionverkoop wel af tot een groei van 2 procent.

Veruit het grootste deel van de occasionverkopen betrof benzineauto's, met bijna 796.000 stuks. Daarna volgen hybrides (164.057), diesels (62.053), elektrische auto's (45.726) en auto's op lpg (10.317).

Opvallend is dat de verkoop van gebruikte elektrische auto's in het afgelopen halfjaar een stuk minder hard groeide, namelijk met 14,1 procent. In dezelfde periode vorig jaar steeg het aantal met bijna 51 procent tot ruim 40.000 auto's.

Opvallend is ook de sterke toename van geëxporteerde elektrische auto's. In het eerste halfjaar van 2024 waren dat er nog 9074, tegenover 19.655 dit jaar. Dit betekent een stijging van bijna 117 procent.