Amnesty: massale mensenrechtenschendingen door Congolese rebellen

KINSHASA (ANP) - Rebellen van de Allied Democratic Forces (ADF) in de Democratische Republiek Congo plegen massale mensenrechtenschendingen in het oosten van het land, meldt Amnesty International. Volgens de hulporganisatie kunnen de schendingen neerkomen op oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de menselijkheid.

Burgers worden "vermoord, ontvoerd en gemarteld", beschrijft secretaris-generaal Agnès Callamard. Het geweld van de ADF verergert volgens haar de humanitaire crisis in het land. Tientallen gewapende groepen vechten in het oosten al jaren om de controle van belangrijke grondstoffen. Miljoenen mensen zijn hierdoor in eigen land ontheemd geraakt.

Het leger van de Democratische Republiek Congo strijdt al jaren tegen de ADF. De aan IS gelieerde groep valt ook veiligheidstroepen aan, maar volgens Amnesty zijn burgers de afgelopen jaren hun voornaamste doelwit.

De hulporganisatie schrijft in een rapport over een aanval op 8 september 2025, waarbij ADF-strijders zich in een dorp vermomden als burgers tijdens een wake. "Vervolgens vielen ze de mensen plotseling aan met hamers, bijlen, machetes en vuurwapens." Hierbij kwamen meer dan zestig mensen om het leven. De groep viel ook medische centra aan.

In het oosten van Congo is ook de door Rwanda gesteunde rebellengroep M23 actief. Die groep kondigde twee weken geleden aan dat het samen met de Congolese regering afspraken heeft gemaakt over het vergemakkelijken van humanitaire hulpverlening aan de bevolking.