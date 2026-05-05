Twaalf medewerkers vast na explosie in mijn Colombia

door anp
dinsdag, 05 mei 2026 om 3:25
SUTATAUSA (ANP) - Na een mijnexplosie in Colombia zijn twaalf mijnwerkers opgesloten geraakt. Volgens de gouverneur van de regio in Centraal-Colombia werd de explosie waarschijnlijk veroorzaakt door een ophoping van gassen. In het land vinden geregeld mijnongelukken plaats, meestal als gevolg van slechte ventilatie.
Op welke diepte de mijnwerkers zich bevinden is niet bekend. Drie medewerkers van de mijn in Sutatausa, 75 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bogotá, konden wel wegkomen na de explosie.
In het gebied waar het incident van maandag plaatsvond zijn illegale mijnen in bedrijf die niet aan de veiligheidsnormen voldoen, maar de explosie in Sutatausa vond plaats in een mijn die wel legaal geëxploiteerd wordt.
In 2023 kwamen bij een mijnongeluk in Sutatausa meer dan twintig mensen om het leven.
