Amnesty: tactieken regering-Trump tasten mensenrechten aan

LONDEN (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump ondermijnt in toenemende mate de mensenrechten. Daarvoor waarschuwt Amnesty International in een dinsdag verschenen rapport.

In haar publicatie noemt de mensenrechtenorganisatie onder meer de gerichte aanvallen van de regering-Trump op de persvrijheid, de vrije toegang tot informatie, vrijheid van meningsuiting en instituties. Volgens Amnesty zijn dit geen losstaande feiten, maar bewust ingezette tactieken die elkaar versterken. De organisatie stipt er in haar rapport twaalf aan, die onderling samenhangen.

Amnesty hekelt onder meer de omstreden inzet van de immigratiedienst ICE tegen vermeende "illegalen" in het land en de juridische procedures gericht tegen Democratische bewindslieden. Ook over het onder druk zetten van grote advocatenkantoren, die onder meer namens Democraten zaken aanspanden tegen de maatregelen van de regering-Trump, en universiteiten via hun publieke financiering spreekt Amnesty afkeur uit.

Amnesty schrijft dat een maatschappij haar rechten niet kan verdedigen in de rechtbank als het burgers niet vrijstaat zich te organiseren en uit te spreken. Omgekeerd is er volgens de organisatie geen sprake van vrijheid van meningsuiting wanneer een staat critici kan aanvallen zonder te worden ingeperkt door de rechterlijke macht. Die twee effecten - enerzijds het beknotten van burgers in hun vrijheid van meningsuiting en vergadering en anderzijds grip proberen te krijgen op de rechterlijke macht - werken op elkaar in, aldus Amnesty.

De organisatie doet daarom een reeks aanbevelingen gericht aan onder meer het Amerikaanse Congres en de instituten in dat land. Daarin wordt opgeroepen dringend toe te zien op het beschermen van de maatschappelijke ruimte en de bescherming van de rechtsstaat.