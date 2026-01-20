VK onderzoekt verbod sociale media voor jongeren onder 16

LONDEN (ANP) - De Britse regering onderzoekt of het wenselijk is om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 16 jaar, meldt de BBC.

De maatregel is het gevolg van een brief van zestig parlementsleden van Labour en een verzoek van Esther Ghey, de moeder van de vermoorde tiener Brianna, aan de regering om te handelen. Twee jongeren kregen in 2024 ruim twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op dit transgendermeisje. Brianna werd bijna dertig keer gestoken.

In een brief waarin de BBC inzage had, schreef Esther Ghey: "In het geval van Brianna beperkten sociale media haar vaardigheid om contact te maken in de echte wereld. Ze had echte vrienden, maar koos ervoor om online te leven."

Volgens het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Technologie wordt ook gekeken naar de mening van onder anderen ouders en jongeren. Ook wordt onderzocht of sociale media niet zelf de leeftijd van hun gebruikers moeten controleren.

Australië stelde een soortgelijk verbod in in november.