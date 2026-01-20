ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK onderzoekt verbod sociale media voor jongeren onder 16

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 1:31
anp200126004 1
LONDEN (ANP) - De Britse regering onderzoekt of het wenselijk is om sociale media te verbieden voor jongeren onder de 16 jaar, meldt de BBC.
De maatregel is het gevolg van een brief van zestig parlementsleden van Labour en een verzoek van Esther Ghey, de moeder van de vermoorde tiener Brianna, aan de regering om te handelen. Twee jongeren kregen in 2024 ruim twintig jaar gevangenisstraf voor de moord op dit transgendermeisje. Brianna werd bijna dertig keer gestoken.
In een brief waarin de BBC inzage had, schreef Esther Ghey: "In het geval van Brianna beperkten sociale media haar vaardigheid om contact te maken in de echte wereld. Ze had echte vrienden, maar koos ervoor om online te leven."
Volgens het ministerie van Wetenschap, Innovatie en Technologie wordt ook gekeken naar de mening van onder anderen ouders en jongeren. Ook wordt onderzocht of sociale media niet zelf de leeftijd van hun gebruikers moeten controleren.
Australië stelde een soortgelijk verbod in in november.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-470856797

Ben Bot (oud-minister van Buitenlandse Zaken) over Trump/Groenland: “Als dit succesvol is, wordt Canada opgediend”

premium_photo-1661912357871-b23dced405c1

Psychologie onthult: waarom sommige zeventigplussers onweerstaanbaar blijven

ANP-546527157

Deze simpele manier van bewegen levert verrassende gezondheidsvoordelen op

ANP-529951598

Trump bedreigt Noorse premier: geen Nobelprijs, dan is het tijd voor oorlog

ANP-532166801

Leer Bayesiaans denken: zo neem je altijd de optimale beslissing

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

Loading