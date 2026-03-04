ECONOMIE
Amsterdam bouwde opnieuw minder woningen dan de bedoeling is

Samenleving
door anp
woensdag, 04 maart 2026 om 9:05
anp040326066 1
AMSTERDAM (ANP) - De gemeente Amsterdam haalde vorig jaar opnieuw het doel voor de bouw van nieuwe huizen niet. In 2025 werd begonnen met de bouw van 6053 woningen en 660 tijdelijke woningen in de hoofdstad, terwijl de gemeente eigenlijk streeft naar 7500 huizen per jaar.
In 2022 kwamen er voor het laatst meer dan 7500 woningen bij. In 2023 ging het om iets meer dan 5000 woningen, in 2024 waren het er ruim 4500.
De Amsterdamse wethouder Steven van Weyenberg (Woningbouw) spreekt van een "sprong in de aantallen", omdat er in 2025 beduidend meer huizen bijkwamen dan de jaren daarvoor. "De stijgende lijn is ingezet en de ambitie lijkt binnen bereik voor 2026." Er kwamen vorig jaar relatief veel huizen in de middenhuur bij, volgens de gemeente het positieve gevolg van de veranderde wetgeving over huren.
Tegelijkertijd wijst Amsterdam op problemen als de verstopping van het stroomnet, stijgende kosten en het gebrek aan ruimte om te bouwen in de stad.
