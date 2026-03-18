Amsterdam komt donderdag pas met 100 procent uitslag verkiezingen

AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam komt donderdag pas met een tussentijdse uitslag op basis van alle getelde stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat dan om de getelde stemmen op partijniveau, laat een woordvoerder van de gemeente weten. De stemmen zijn dan een keer geteld.

De hoofdstad verwacht woensdag rond 23.00 uur een tussentijdse uitslag te geven met 50 procent van de stemmen en later rond 01.00 uur een tussenstand met 70 procent van de getelde stemmen.

Donderdag hoopt Amsterdam in de ochtend met de 100 procent uitslag te komen, maar de woordvoerder tempert de verwachtingen door te zeggen dat dit ook in de loop van de dag kan zijn. Zaterdag volgt dan de uitslag op kandidaatsniveau.

De hoofdstad is doorgaans laat met het doorgeven van de uitslagen bij verkiezingen.