Amsterdam komt donderdag pas met 100 procent uitslag verkiezingen

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 21:25
AMSTERDAM (ANP) - Amsterdam komt donderdag pas met een tussentijdse uitslag op basis van alle getelde stemmen van de gemeenteraadsverkiezingen. Het gaat dan om de getelde stemmen op partijniveau, laat een woordvoerder van de gemeente weten. De stemmen zijn dan een keer geteld.
De hoofdstad verwacht woensdag rond 23.00 uur een tussentijdse uitslag te geven met 50 procent van de stemmen en later rond 01.00 uur een tussenstand met 70 procent van de getelde stemmen.
Donderdag hoopt Amsterdam in de ochtend met de 100 procent uitslag te komen, maar de woordvoerder tempert de verwachtingen door te zeggen dat dit ook in de loop van de dag kan zijn. Zaterdag volgt dan de uitslag op kandidaatsniveau.
De hoofdstad is doorgaans laat met het doorgeven van de uitslagen bij verkiezingen.
Trump heeft het kapot gemaakt – nu mag hij het ook repareren

Robotwaakhonden rukken op: datacenters zetten massaal in op Black Mirror-scenario

Waarom Netflix de buik vol had van Meghan

Belangrijkste democratische waakhond: ‘Trump aast op dictatuur, VS is geen liberale democratie meer’

VVD dreigt opnieuw te verliezen bij gemeenteraadsverkiezingen: zesde nederlaag op rij in zicht

Ineens wil iedereen een elektrische auto

