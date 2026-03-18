Forum-lijsttrekker Dessing hoopt op tweede zetel in Amsterdam

door anp
woensdag, 18 maart 2026 om 21:34
AMSTERDAM (ANP) - Forum voor Democratie gaat ervan uit dat zijn zetel in de gemeenteraad van Amsterdam behouden blijft, en hoopt te groeien naar twee zetels. "We gaan onze ene zetel in Amsterdam zeker behouden, maar ik denk dat die tweede zetel echt wel realistisch is", zegt lijsttrekker Johan Dessing.
Vrijwel alle andere partijen in de Amsterdamse raad hebben aangegeven dat ze niet met Forum willen samenwerken. Daarover zegt Dessing: "Ze kunnen ons wel proberen te negeren, maar het debat gaat zeker plaatsvinden. Als zij debatteren ga ik ze in ieder geval daarop ook bevragen." Volgens Dessing heeft Amsterdam "realistisch beleid nodig, er moet financieel orde op zaken worden gesteld, bereikbaarheid moet veel beter."
Volgens een exitpoll lijkt Forum voor Democratie in Doetinchem van 1 naar 4 zetels te stijgen. Toen de NOS dat meldde, klonk gejuich bij de uitslagenavond van de partij in Amsterdam.
