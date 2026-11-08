Amsterdam Museum koopt groot schilderij 'Burgerweeshuismeisjes'

AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdam Museum heeft een voor het museum iconisch schilderij verworven op de kunstbeurs PAN. Het is Musicerende Amsterdamse Burgerweeshuismeisjes (1889) van Thérèse Schwartze. Het laat een groepje zingende meisjes zien in de rood-zwarte jurken die alle jonge bewoonsters van het weeshuis droegen.

Het voormalige Burgerweeshuis aan de Kalverstraat is de hoofdlocatie van het museum. Met de aankoop van het schilderij haalt het "een stukje geschiedenis van zijn eigen gebouw" in huis, aldus het museum. Het pand wordt momenteel verbouwd. Maar als het klaar is in 2030 krijgt dit schilderij een centrale plek in de presentatie. Conservator Norbert Middelkoop spreekt van "een uitzonderlijke aanwinst voor het Amsterdam Museum".

Het 2 meter brede schilderij werd aangeboden voor 250.000 euro. Maar het Amsterdam Museum wist 50.000 euro korting te krijgen, omdat de huidige eigenaar, de New Yorkse kunsthandelaar Lawrence Steigrad, vond dat het werk in dat museum thuishoort. De financiering kwam rond door eigen middelen, een crowdfunding en een grote schenking van het Judith Leysterfonds, een nieuw fonds van de Vereniging Rembrandt dat de zichtbaarheid van vrouwelijke kunstenaars wil vergroten. Die doelstelling deelt het Amsterdam Museum. Het viert dit jaar zijn honderdste verjaardag.