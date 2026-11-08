Mercedes verovert in São Paulo constructeurstitel F1

SÃO PAULO (ANP) - De Formule 1-renstal Mercedes heeft met nog drie races te gaan het constructeurskampioenschap veroverd. De renstal van de Italiaanse wereldkampioen Kimi Antonelli pakte in de Grote Prijs van São Paulo 22 punten door de vierde plaats van de Brit George Russell en de vijfde plaats van Antonelli.

Mercedes moest 3 punten meer pakken dan Ferrari om al zeker te zijn van de constructeurstitel. Charles Leclerc werd in de Ferrari zevende en zijn teamgenoot Lewis Hamilton negende. Mercedes heeft 652 punten. Ferrari heeft 512 punten.

Het is voor Mercedes de negende constructeurstitel en de eerste sinds 2021. De Duitse renstal won het kampioenschap van 2014 tot en met 2021. Met Antonelli heeft Mercedes voor het eerst sinds 2020, toen Lewis Hamilton zijn zevende wereldtitel veroverde, een wereldkampioen bij de coureurs in de gelederen.