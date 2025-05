Amsterdam wil dat fietsers rustiger rijden in drukke parken

AMSTERDAM (ANP) - Fietsers moeten rustiger rijden in Amsterdamse parken. Om dat voor elkaar te krijgen, gaat de gemeente schermen plaatsen op drukke fietsroutes in het Rembrandtpark, Westerpark en het Vondelpark. Op de drukste momenten zijn op die schermen beelden te zien van parkgebruikers die fietsers bedanken dat ze rustig rijden. Na vier weken kijkt de gemeente of de proef heeft gewerkt

"Zeker met mooi weer is het druk met mensen die hun hond uitlaten, kinderen die spelen, wandelaars, sporters. Maar daar fietsen ook veel fietsers tussendoor en omdat de groep snelle fietsers hard groeit, wordt dat steeds gevaarlijker", zegt verkeerswethouder Melanie van der Horst. De schermen moeten "fietsers meer bewust maken van hun omgeving en van de anderen die in het park zijn".

De snelheid van fietsers wordt vergeleken voor en na de proef. De resultaten volgen na de zomer. "Mocht de proef succesvol zijn, dan kan die worden uitgebreid naar andere parken", aldus de gemeente.