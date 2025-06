Poetin en Erdogan dringen aan op einde conflict Israël en Iran

ANKARA/MOSKOU (ANP/RTR) - De presidenten van Rusland en Turkije hebben gebeld over het opgelaaide conflict tussen Israël en Iran en gepleit voor een einde aan de strijd. De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan noemde het optreden van Israël in het gesprek een gevaar voor de stabiliteit van de regio, meldt zijn kantoor. Hij zei dat het Midden-Oosten geen nieuwe oorlogen kan tolereren.

Ook het Kremlin kwam met een verklaring over het telefoongesprek. "De leiders riepen op tot een onmiddellijk einde van de vijandelijkheden en het oplossen van gevoelige kwesties, waaronder die met betrekking tot het Iraanse nucleaire programma, uitsluitend via politieke en diplomatieke weg", aldus de Russische regering. Het Kremlin had maandag ook aangegeven dat Rusland als bemiddelaar kan optreden en bereid is uranium uit Iran op te slaan.