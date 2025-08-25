ECONOMIE
Amsterdamse nacht vraagt aandacht voor geweld tegen vrouwen

Samenleving
door anp
maandag, 25 augustus 2025 om 4:49
anp250825001 1
AMSTERDAM (ANP) - Het Amsterdamse uitgaansleven vraagt in de nacht van dinsdag op woensdag aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes. Ter nagedachtenis van de 17-jarige Lisa, die vorige week werd vermoord, worden vanaf 22.00 uur de gevels van verschillende clubs en kroegen verlicht met oranje boodschappen uit een column van schrijfster Nienke 's Gravemade. Ook de A'DAM Toren kleurt oranje.
Het initiatief komt van nachtburgemeester Freek Wallagh en het Overleg Amsterdamse Clubs (OAC). Zij willen een krachtig signaal afgeven tegen femicide en seksueel geweld. "Iedere acht dagen wordt in Nederland een vrouw vermoord", benadrukken de organisatoren. Volgens hen is structurele verandering nodig om vrouwen zich veilig te laten voelen in de stad en in het uitgaansleven.
De kleur oranje wordt door de Verenigde Naties gebruikt als symbool voor een toekomst zonder geweld tegen vrouwen.
