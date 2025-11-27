Dit zijn de 25 mooiste reisbestemmingen volgens National Geographic

Struin je driftig alle bekende reisblogs af, speuren je ogen over de wereldkaart op zoek naar dé perfecte reisbestemming of ben je gewoon benieuwd waar ándere mensen zoal heengaan, dan is deze top 25 leuk voor jou.

National Geographic heeft de mooiste reisbestemmingen voor 2026 op een rijtje gezet. Op 1 staan de Dolomieten, onder meer vanwege de Olympische Winterspelen die daar begin volgend jaar plaatsvinden. Quebec wordt getipt als nummer 2. Daar is een indrukwekkend nieuw nationaal park geopend waar je bijvoorbeeld in een drijvend chalet met sauna kunt overnachten. Op 3 vind je Fiji. "Er is geen mooier symbool voor de pracht van de Grote Oceaan dan Fiji”, klinkt het lyrisch. Het Colombiaanse Medellín staat op 4. Het is een levendige en veelzijdige stad voor kunstliefhebbers. Baskenland maakt de top 5 compleet, omdat het een van de weinige plekken op het vasteland is waar je een volledige zonsverduistering kunt zien, en wel op 12 augustus.

Dit is de volledige top 25: