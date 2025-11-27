ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dit zijn de 25 mooiste reisbestemmingen volgens National Geographic

tips
door Pieter Immerzeel
donderdag, 27 november 2025 om 18:06
ANP-436738074
Struin je driftig alle bekende reisblogs af, speuren je ogen over de wereldkaart op zoek naar dé perfecte reisbestemming of ben je gewoon benieuwd waar ándere mensen zoal heengaan, dan is deze top 25 leuk voor jou.
National Geographic heeft de mooiste reisbestemmingen voor 2026 op een rijtje gezet. Op 1 staan de Dolomieten, onder meer vanwege de Olympische Winterspelen die daar begin volgend jaar plaatsvinden. Quebec wordt getipt als nummer 2. Daar is een indrukwekkend nieuw nationaal park geopend waar je bijvoorbeeld in een drijvend chalet met sauna kunt overnachten. Op 3 vind je Fiji. "Er is geen mooier symbool voor de pracht van de Grote Oceaan dan Fiji”, klinkt het lyrisch. Het Colombiaanse Medellín staat op 4. Het is een levendige en veelzijdige stad voor kunstliefhebbers. Baskenland maakt de top 5 compleet, omdat het een van de weinige plekken op het vasteland is waar je een volledige zonsverduistering kunt zien, en wel op 12 augustus.
Dit is de volledige top 25:
  1. Dolomieten en Milaan, Italië
  2. Québec, Canada 
  3. Fiji 
  4. Medellín, Colombia 
  5. Baskenland, Spanje 
  6. Manilla, Filipijnen 
  7. Costa Chica, Mexico 
  8. Pittsburgh, Verenigde Staten 
  9. Bejing, China
  10. Hull, Engeland 
  11. Zwarte Zee, Turkije 
  12. Xiva, Oezbekistan 
  13. Yamagata, Japan 
  14. Guimarães, Portugal
  15. Oulu, Finland 
  16. Nationaal Park Akagera, Rwanda
  17. Dominica 
  18. Badlands National Park, Verenigde Staten 
  19. Rabat, Marokko 
  20. Uluru-Kata Tjuta National Park, Australië
  21. Route 66, Verenigde Staten 
  22. Rio de Janeiro, Brazilië
  23. Zuid-Korea 
  24. Maui, Hawaï, Verenigde Staten
  25. Vancouver, Canada 
loading

POPULAIR NIEUWS

185707642 l normal none

Vergeet jij veel? Dat kan juist een teken zijn van hoge intelligentie

170308065 l normal none

Met deze simpele test meet je je biologische leeftijd

ANP-540761968

Moeder 'slachtoffer' zaak-Borsato: 'Ik word nerveus als mijn bh-bandje piept'

WhatsApp Image 2025-11-26 at 23

Fatma (15) wordt al twee dagen vermist

brain-scan-260nw-273127421

Vier breingolven: waarom je hoofd op 9, 32, 66 en 83 ineens anders werkt

ANP-543020123

Krampusnacht: de angstaanjagende tegenhanger van Sinterklaas is populairder dan ooit

Loading