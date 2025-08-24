ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Motorcrosser Herlings wint opnieuw Grote Prijs van Nederland

Sport
door anp
zondag, 24 augustus 2025 om 22:53
anp240825105 1
ARNHEM (ANP) - Jeffrey Herlings heeft net als vorig jaar de Grote Prijs van Nederland in de MXGP gewonnen. Na de zege in de eerste manche was de 30-jarige Brabander op zijn KTM ook de beste in de tweede manche in Arnhem. Daarvoor moest hij afrekenen met de 18-jarige Belg Lucas Coenen.
De Sloveen Tim Gajser werd op een halve minuut derde, vlak voor Glenn Coldenhoff. Brian Bogers eindigde als zesde in de tweede manche. In de GP-uitslag won Herlings voor Coenen en werd Coldenhoff derde. Bogers eindigde als zevende.
De Franse leider in het WK, Romain Febvre, zag Coenen in het kampioenschap 11 punten op hem inlopen. De Fransman heeft met 835 punten nog 31 punten voorsprong op de jonge Belg. Coldenhoff staat derde met 617 punten.
In de MX2-klasse won Kay de Wolf na de eerste ook de tweede manche. In het WK liep hij in op de Duitser Simon Längenfelder, die leidt met 783 punten. De Wolf heeft er 768.
Vorig artikel

Eerste schermen met boodschap 'Wij eisen de nacht op' te zien

POPULAIR NIEUWS

208801197 l

Je leven zal nooit meer hetzelfde zijn na het lezen van deze 11 simpele tips

82ff3660-36f0-11f0-a175-eb6d05349cb6

Ervaren Britse skydiver Jade Damarell (32) springt haar dood tegemoet uit liefdesverdriet

ANP-516905169 (1)

Dit is banksying: de lelijke datingtrend die nog erger is dan ghosten

43778204_l

Wat vinden mannen (gemiddeld natuurlijk) mooie borsten

ANP-509279423

Hardlopen slecht voor je knieën? Integendeel: dit zijn de voordelen

ANP-200193353

Wetenschappelijk bewezen: Wijndrinkers zijn muggenmagneten