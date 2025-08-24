Motorcrosser Herlings wint opnieuw Grote Prijs van Nederland

ARNHEM (ANP) - Jeffrey Herlings heeft net als vorig jaar de Grote Prijs van Nederland in de MXGP gewonnen. Na de zege in de eerste manche was de 30-jarige Brabander op zijn KTM ook de beste in de tweede manche in Arnhem. Daarvoor moest hij afrekenen met de 18-jarige Belg Lucas Coenen.

De Sloveen Tim Gajser werd op een halve minuut derde, vlak voor Glenn Coldenhoff. Brian Bogers eindigde als zesde in de tweede manche. In de GP-uitslag won Herlings voor Coenen en werd Coldenhoff derde. Bogers eindigde als zevende.

De Franse leider in het WK, Romain Febvre, zag Coenen in het kampioenschap 11 punten op hem inlopen. De Fransman heeft met 835 punten nog 31 punten voorsprong op de jonge Belg. Coldenhoff staat derde met 617 punten.

In de MX2-klasse won Kay de Wolf na de eerste ook de tweede manche. In het WK liep hij in op de Duitser Simon Längenfelder, die leidt met 783 punten. De Wolf heeft er 768.