Goedkope spulletjes uit China worden duurder. Hoeveel?

Vanaf volgend jaar verandert alles voor wie online graag goedkope spullen koopt uit China. De Europese Unie heeft besloten om voortaan ook op pakketjes onder de 150 euro importheffingen te rekenen. Dat betekent: shoppen bij platforms als Shein, Temu en AliExpress wordt duurder. Wat gaan consumenten hiervan merken?

Wat verandert er concreet?

Tot nu toe kwamen kleine pakketjes vanuit China zonder invoerrecht Europa binnen. Voor een T-shirt van 5 euro betaalde je enkel 21% btw – totaal 6,05 euro. Vanaf volgend jaar komt daar een importheffing bij, meestal 12% voor textiel. Hetzelfde shirt kost dan ineens 6,78 euro. Schoenen gaan van 12,1 euro naar 14,14 euro. Dat tikt aan als je vaak bestelt!

Waarom grijpt Europa in?

De Europese winkelketens klaagden dat zij wél invoerrechten moeten betalen, waardoor zelf importeren via webshops oneerlijk goedkoop was. Vorig jaar kwamen er liefst 4,6 miljard pakketjes Europa binnen, waarvan 91% uit China. De coronajaren versterkten deze trend. Nu wordt het speelveld gelijker gemaakt voor Europese bedrijven.

Wat kunnen we nog verwachten?

Naast de invoerrechten overweegt de Europese Commissie een extra behandelingstaks van 2 euro per pakketje. Die moet de douanediensten compenseren voor de enorme stroom aan zendingen. Komt die regeling er daadwerkelijk, dan worden Chinese koopjes nog minder aantrekkelijk.

Tegemoetkomingen en overgangsregelingen?

Er komt waarschijnlijk een overgangsregeling, maar het is nog onduidelijk wat dat precies inhoudt. Shopaholics krijgen dus even deels respijt.

Waarom deze maatregel ertoe doet: Europa wil niet alleen de eerlijkheid in de handel herstellen, maar ook de eigen schatkist en lokale industrie beschermen. Goedkope import was ooit bedoeld om kleine ondernemers minder papierwerk te bezorgen, nu is het vooral groot e-commerce die daarvan profiteert.