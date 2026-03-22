Nieuwe aanvallen op Israël, schade en slachtoffers gemeld

Samenleving
door anp
zondag, 22 maart 2026 om 8:10
JERUZALEM (ANP) - Er worden nieuwe aanvallen op Israël gemeld. Israëlische media spreken van minstens drie raketaanvallen vanuit Iran. Deze zouden allemaal zijn onderschept. De Israëlische krijgsmacht meldt dat er zeker één dode is gevallen in het noorden van het land, bij een vermoedelijke aanval van Hezbollah.
De krijgsmacht meldt op X dat er schade is en dat er slachtoffers zijn. De aanval wordt nog onderzocht. Het lijkt erop dat een antitankraket op twee voertuigen is neergekomen. Die vlogen daarna in brand.
Op meerdere plekken in Israël ging het luchtalarm af en moesten inwoners schuilen.
POPULAIR NIEUWS

Wat is beter voor je huid: 's ochtends of 's avonds douchen?

Zo leer je Flirten

Iran denkt dat het wint – en presenteert Trump een hoge rekening

‘Mensen die met hun handen werken zijn de rijken van de toekomst’

Lente in Nederland: deze vijf plekken zijn nu op hun mooist

De merkwaardig/belachelijk hoge salarissen van EU‑ambtenaren

