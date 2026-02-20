ECONOMIE
Andrew mogelijk uit lijn troonopvolging na Epstein-zaak

Samenleving
door anp
vrijdag, 20 februari 2026 om 19:46
LONDEN (ANP/RTR) - De Britse regering overweegt een wet om Andrew Mountbatten-Windsor uit de lijn van koninklijke troonopvolging te verwijderen. Dit zou volgens een Britse functionaris gebeuren zodra het politieonderzoek naar de banden van Andrew met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein is afgerond. Hij staat momenteel achtste in lijn.
Als er veranderingen plaatsvinden in de troonopvolging, moeten andere landen waar koning Charles staatshoofd is worden geraadpleegd en akkoord gaan.
Andrew werd donderdag opgepakt voor wangedrag in een openbare functie en ongeveer elf uur daarna weer vrijgelaten. Hij is vooralsnog niet aangeklaagd. Als hij wordt veroordeeld kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen. Volgens Britse media wordt Mountbatten-Windsor verdacht vertrouwelijke informatie te hebben gegeven aan Epstein toen hij handelsgezant was in de jaren 2001-2011.
Afgelopen oktober werden zijn titels afgenomen door de Epstein-affaire.
