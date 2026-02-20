Vechtersmentaliteit levert Rijpma-de Jong eindelijk goud op

MILAAN (ANP) - Al het vechten is eindelijk beloond voor Antoinette Rijpma-de Jong. De 30-jarige Friezin had al vijf olympische medailles - twee keer zilver, drie keer brons - maar veroverde op de Spelen van Milaan eindelijk die felbegeerde gouden plak op de 1500 meter.

"Ik ben altijd blijven vechten voor elke race", zei ze in Milaan. "Het ziet er soms echt niet goed uit, maar ik blijf voor iedere meter vechten. Dat heeft nu geleid tot een gouden medaille. Het voelt heel bijzonder, dat het lukt op het moment dat het moet gebeuren en waar je vier jaar naartoe hebt geleefd."

Rijpma-de Jong moest eerder op deze Spelen genoegen nemen met zilver op de ploegenachtervolging, waar de ploeg met Joy Beune en Marijke Groenewoud dé topfavoriet voor het goud was. "Ik baalde best wel van die zilveren medaille. Toen dacht ik: ik heb nog één kans, want je weet niet hoe het er over vier jaar uitziet. Alles moet op vandaag. En dat zorgde wel weer voor extra druk."

Ongeloof

Ruim een uur nadat ze het goud omgehangen had gekregen was de schaatsster nog vol ongeloof. "Soms heb ik het gevoel van 'wow', een ander moment kan ik wel janken of vraag ik me af wat er eigenlijk is gebeurd in het afgelopen uur."

Rijpma-de Jong dacht aanvankelijk dat haar tijd niet genoeg voor goud zou zijn met topfavoriete Miho Takagi, die nog in actie moest komen. "Ik was heel blij na mijn race, maar het voelde ook niet zo dat ik het volste vertrouwen had. Ik dacht, ze gaat hier onder duiken, maar het was genoeg en nu sta ik hier met een gouden medaille. Echt bizar."