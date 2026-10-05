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Andrew Mountbatten-Windsor start rechtszaak tegen politie

Samenleving
door anp
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LONDEN (ANP) - Andrew Mountbatten-Windsor is een rechtszaak gestart tegen Thames Valley Police. De voormalige prins wil de rechtmatigheid van de huiszoekingsbevelen die in februari tot zijn arrestatie leidden, laten onderzoeken, meldt persbureau Reuters maandag.
De broer van koning Charles werd begin dit jaar gearresteerd op verdenking van het lekken van overheidsdocumenten naar de inmiddels overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou zijn gebeurd in de periode dat hij tussen 2001 en 2011 speciaal handelsgezant was.
De Britse politie van Thames Valley bevestigt maandag dat het korps betrokken is bij een juridische procedure over de afgifte van de bevelen. De zaak wordt donderdag achter gesloten deuren behandeld in Londen, aldus een woordvoerder van de rechtbank.
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