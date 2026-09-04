Andrew Tate in Roemenië aangeklaagd voor handel in minderjarigen

BOEKAREST (ANP/RTR) - Roemeense aanklagers hebben influencer Andrew Tate vrijdag officieel aangeklaagd voor mensenhandel in minderjarigen, witwassen, seks met een minderjarige en de beïnvloeding van getuigen. Zijn broer Tristan is aangeklaagd voor medeplichtigheid.

De broers Tate, voormalige kickboksers met zowel de Amerikaanse als de Britse nationaliteit, woonden jarenlang in Roemenië. In 2022 werden ze daar opgepakt op verdenking van het opzetten van netwerken om vrouwen uit te buiten voor seksuele doeleinden.

Ze zaten maanden vast en kregen daarna huisarrest gedurende het strafrechtelijk onderzoek. De beperkende maatregelen werden later afgezwakt en in februari 2025 vlogen de broers naar de VS.

Eind juli werden ze in Miami gearresteerd, nadat Groot-Brittannië om hun uitlevering had gevraagd. Ze worden daar onder meer verdacht van verkrachting, mensenhandel, seksuele uitbuiting en geweld. Wanneer een Amerikaanse rechter over het uitleveringsverzoek besluit, is nog niet bekend.