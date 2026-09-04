Bernie Sanders wil superslimme AI verbieden: 'Nu minder gereguleerd dan een frietkraam'

Een AI die slimmer is dan de mens, zomaar de wereld in gestuurd door een handjevol techmiljardairs? Senator Bernie Sanders vindt het maar niks. Samen met Democraat Greg Casar bereidt hij een wet voor die zogeheten 'superintelligentie' compleet moet verbieden.

Sanders en Casar trekken aan de bel na een golf aan AI-gestuurde cyberaanvallen in de VS. Volgens het duo verliezen techbedrijven de grip op hun eigen technologie en dat kan desastreue gevolgen hebben.

"Bijna elke dag is er wel weer een angstaanjagend verhaal over hoe Big Tech de controle verliest over de technologie die ze zelf ontwikkelen, met potentieel rampzalige gevolgen”, zegt Sanders. "Het is onverantwoord om ze door te laten gaan en deze producten nóg geavanceerder te maken."

Slimmer dan wij, maar nog niet in toom te houden

Waar hebben we het precies over? Superintelligentie is het type AI dat qua denkvermogen ver boven dat van de mens uitstijgt. Nog niet bestaand, maar volgens techbazen wel dichtbij en dat is precies waar Sanders en Casar de noodrem op willen gooien.

Casar, voorzitter van de progressieve vleugel van de Democraten, windt er geen doekjes om: "Ondanks de mogelijk dodelijke gevolgen is de nieuwste AI-technologie minder gereguleerd dan de gemiddelde frietkraam. Dat moet veranderen."

Het plan: eerst een pauzeknop, dan pas verder

Het wetsvoorstel dat de twee voorbereiden zou de ontwikkeling en inzet van superintelligentie helemaal verbieden. Daarnaast moet alle ontwikkeling van de nieuwste AI-modellen tijdelijk stilgelegd worden, totdat er een speciale toezichthouder is die de risico's in kaart kan brengen.

Sanders was overigens al eerder de eerste politicus die opriep tot een bouwstop voor datacenters die AI-systemen voeden.

Het is onverantwoord om ze door te laten gaan en deze producten nóg geavanceerder te maken.

"AI maakt een paar miljardairs nog rijker"

Voor Casar is dit onderdeel van een bredere strijd. Eerder dit jaar riep hij zijn partij op om zich te ontpoppen tot "AI-populisten": politici die opkomen voor werkende mensen die volgens hem heus wel aanvoelen dat AI vooral een paar miljardairs tot triljonair gaat maken, terwijl de rest van Amerika er alleen maar armer, onveiliger en onvrijer van wordt.

Voorlopig nog vooral praten

Grote kans dat het voorstel het voorlopig niet gaat halen. Het Amerikaanse Congres is er dit jaar amper uitgekomen op AI-gebied: Republikeinen en Democraten vinden elkaar niet op onderwerpen als veiligheidschecks, regelgeving en de bouw van datacenters. Een breed pakket aan AI-wetgeving voor het einde van het jaar? Daar gelooft in Washington bijna niemand meer in.