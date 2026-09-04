Wie een nieuwe Debit Mastercard of Visa Debit in de portemonnee heeft, betaalt mogelijk al maanden voor twee kaarten die bijna hetzelfde kunnen. De goedkoopste creditcard kost €38,95 per jaar, de duurste loopt op tot €225. De besparing als je opzegt is in één oogopslag duidelijk. De vraag is wat je ervoor teruggeeft.

De rekensom per kaarttype

ICS is de grootste creditcarduitgever van Nederland met meer dan 2,7 miljoen klanten. Het bedrijf biedt vier creditcards voor particulieren aan. Dit zijn de jaarkosten die je bespaart zodra je opzegt:

Mastercard Classic: €38,95 per jaar

Visa World Card: €42,95 per jaar

Mastercard Gold: €45 per jaar (€46,50 vanaf 15 september 2026)

Mastercard Black: €225 per jaar

Heb je een ANWB Visa Classic Card? Die kost €29,95 per jaar, maar daar komt het verplichte ANWB-lidmaatschap van €17,75 bij als je dat niet al hebt. Houd je een ongebruikte Mastercard Classic vijf jaar aan, dan kost dat bijna €195. Bij een Mastercard Gold op het nieuwe tarief ruim €230.

Wie zijn creditcard alleen nog voor online aankopen gebruikt, betaalt jaarlijks tientallen euro's voor iets wat de pinpas inmiddels gratis kan.

Wat de debitcard overneemt

De nieuwe betaalpas werkt anders dan de oude Maestro. Met een Maestro-pas kon je niet online betalen. De debitcard kan dat wél: hij heeft een kaartnummer, vervaldatum en CVC-code (zoals we eerder beschreven in De nieuwe betaalpas heeft drie gegevens die je oude Maestro niet had ).

Belangrijk: de debitcard heeft ook een chargeback-regeling. Ontvang je je bestelling niet of is er sprake van fraude, dan kun je via je bank de betaling laten terugdraaien. Dat is hetzelfde mechanisme als bij een creditcard. Het grote verschil zit elders.

Wat je wél inlevert

Volgens de Consumentenbond is het onderscheid helder: een debitcard lijkt op een creditcard, maar heeft wél een chargeback-regeling en géén aankoopverzekering. Bij een Mastercard Classic of Visa World Card zijn aankopen 180 dagen verzekerd tegen verlies, diefstal en beschadiging. Bij een Mastercard Gold zelfs 365 dagen. Die bescherming valt weg zodra je opzegt.

Heb je een Gold-kaart of hoger? Dan verlies je ook aanvullende reisverzekeringen: een reisongevallen-, hulpverlenings-, vluchtvertragings- en bagagevertragingsverzekering, waarvoor je geen losse premie betaalt. En er is een praktisch punt: nog niet alle bedrijven accepteren een debitcard als borg, bijvoorbeeld bij het huren van een auto.

Wanneer opzeggen slim is

Gebruik je je creditcard alleen om online te betalen of om in het buitenland af te rekenen? Dan doet je debitcard hetzelfde, zonder jaarkosten. Opzeggen bespaart je dan minimaal €38,95 per jaar, zonder dat je iets merkbaar verliest.

Koop je regelmatig dure elektronica, of reis je vaak buiten Europa? Dan kunnen de aankoopverzekering en de reisverzekeringen de jaarbijdrage ruimschoots waard zijn. In dat geval is opzeggen geen besparing, maar een kostenpost. Wie de creditcard houdt, leest in ons eerdere stuk wanneer je hem beter niet gebruikt

De echte besparing zit bij de kaart die je aanhoudt uit gewoonte, niet uit noodzaak. En nu de debitcard online betalen en chargeback kan, zijn dat er meer dan je denkt.

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