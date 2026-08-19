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Animal Rights: kippen sterven nog steeds vaak bij transport

Samenleving
door anp
woensdag, 19 augustus 2026 om 4:26
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DEN HAAG (ANP) - Sinds stichting Animal Rights vijf jaar geleden aan de bel trok over het aantal kippen dat op transport naar slachthuizen sterft, is er weinig veranderd. Dat meldt de organisatie in een persbericht.
In 2020 waren circa 575.000 dieren dood bij hun aankomst in slachthuizen. In 2025 lag dat aantal op 458.500 kippen. In 2024 waren dat er 491.136, in 2023 ruim 435.000, in 2022 458.030, in 2021 439.504 en in 2020 dus circa 575.000.
Volgens Animal Rights is er geen structurele daling zichtbaar in die aantallen en daarom trekt de organisatie aan de bel. "Het lijkt erop dat zowel de pluimveesector, als het landbouwministerie, als toezichthouder NVWA het wel prima vinden zo. Animal Rights vindt dat onacceptabel en verwacht actie van de minister en staatssecretaris."
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