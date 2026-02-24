Anjet Daanje op longlist International Booker Prize

LONDEN (ANP) - Het boek De herinnerde soldaat van de Nederlandse schrijfster Anjet Daanje staat op de longlist van de International Booker Prize. Dat maakte de organisatie achter de prestigieuze prijs voor het beste naar het Engels vertaalde fictiewerk dinsdag bekend.

The Remembered Soldier, de Engelstalige vertaling van De herinnerde soldaat, is een van de dertien boeken op de longlist. De shortlist van zes boeken wordt op 31 maart bekendgemaakt, de uiteindelijke winnaar op 19 mei.

De herinnerde soldaat verscheen in 2019. Het boek gaat over een soldaat die tijdens de Eerste Wereldoorlog vlak achter de Belgische frontlinie wordt gevonden. Hij is niet gewond, maar weet niet wie hij is. Hij woont in een gesticht en krijgt op een dag bezoek van een vrouw die hem herkent als haar man. De vrouw neemt hem mee naar huis, maar hij herinnert zich zijn leven met haar niet.

Anjet Daanje is ook bekend van haar geprezen boek Lied van ooievaar en dromedaris. Met dat boek won zij de Boekenbon Literatuurprijs en de Libris Literatuur Prijs.