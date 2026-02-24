ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Familie belooft 1 miljoen dollar voor gouden tip in zaak-Guthrie

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 16:05
anp240226161 1
TUCSON (ANP) - De Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie en haar familie loven een beloning van 1 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot de terugkeer van de verdwenen moeder van Guthrie. Dat maakte de presentatrice bekend in een emotionele videoboodschap op Instagram.
De beloning van 1 miljoen dollar komt bovenop de 100.000 dollar die de FBI heeft beloofd voor de gouden tip. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt sinds 1 februari vermist. De politie gaat ervan uit dat ze is ontvoerd en verspreidde eerder al beelden van een gemaskerde man die bij Guthrie voor de deur stond.
In de videoboodschap noemt Savannah Guthrie de afgelopen weken een "kwelling". "We hebben nog steeds hoop dat ze thuis kan komen", vertelt ze. Tegelijkertijd houdt de familie er rekening mee dat ze niet meer in leven is.
loading

POPULAIR NIEUWS

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-529662102

Britse oma zes weken vast in VS: ‘Ga niet, het is daar totaal losgeslagen’

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-483575529

Waar Mona Keijzer komt, komt ruzie

TELEMMGLPICT000464955492_17716068767970_trans_NvBQzQNjv4BqN5h5Uk2iAalN1WngMjIB8KA7XnyAa7h0BY1qE0kp2IU

Vrouw verliest alle ledematen na lik van haar hond

166512789_m

Veel fysiotherapeuten houden ermee op. Waarom?

Loading