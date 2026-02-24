Familie belooft 1 miljoen dollar voor gouden tip in zaak-Guthrie

TUCSON (ANP) - De Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie en haar familie loven een beloning van 1 miljoen dollar uit voor informatie die leidt tot de terugkeer van de verdwenen moeder van Guthrie. Dat maakte de presentatrice bekend in een emotionele videoboodschap op Instagram.

De beloning van 1 miljoen dollar komt bovenop de 100.000 dollar die de FBI heeft beloofd voor de gouden tip. De 84-jarige Nancy Guthrie wordt sinds 1 februari vermist. De politie gaat ervan uit dat ze is ontvoerd en verspreidde eerder al beelden van een gemaskerde man die bij Guthrie voor de deur stond.

In de videoboodschap noemt Savannah Guthrie de afgelopen weken een "kwelling". "We hebben nog steeds hoop dat ze thuis kan komen", vertelt ze. Tegelijkertijd houdt de familie er rekening mee dat ze niet meer in leven is.