Krijg je donderdag Anthropic-aandelen toegewezen, of koop je ze op de eerste handelsdag aan de Nasdaq? Dan heb je ze op 1 januari 2027 nog in bezit. Voor box 3 is dat de enige dag die telt.

Over 2027 betaal je belasting over de waarde van je aandelen op die dag, ook als de koers daarna keldert. Een lagere aanslag krijg je niet vanzelf. Daarvoor moet je zelf in actie komen.

Anthropic is het bedrijf achter AI-assistent Claude. Het stelt woensdagavond (Amerikaanse tijd) de introductieprijs vast. In de laatste aanvulling op het prospectus staat nog altijd een prijsvork van 70 tot 78 dollar per aandeel. Volgens The Wall Street Journal verwacht Anthropic de prijs boven de 80 dollar vast te stellen. De handel begint donderdag onder de ticker ANT. Ook Nederlandse particulieren konden vooraf inschrijven, onder meer via ING en DEGIRO, meldt IEX.

1 januari bepaalt je belasting over heel 2027

In 2027 werkt box 3 nog met het bekende systeem. De Belastingdienst kijkt niet naar je echte koerswinst of koersverlies. Hij rekent met een verondersteld rendement per soort bezit. Aandelen vallen onder de 'overige bezittingen'. Daarvoor geldt in 2027 een forfaitair rendement van 6,37 procent. Over dat rendement betaal je 36 procent belasting.

Wat je bezit op 1 januari 2027, min je schulden, is de basis voor je aanslag over het hele jaar. De aangifte daarvoor doe je in het voorjaar van 2028. Over 2026 speelt dit nog niet: op 1 januari 2026 had je deze aandelen nog niet.

Zoveel kost €10.000 aan Anthropic-aandelen

Eerst is er een vrijstelling. Het heffingsvrij vermogen is in 2027 €60.098 per persoon en €120.196 voor fiscale partners samen. Die bedragen staan in de sleuteltabel voor 2027. Sommige rekensites gaan uit van ongeveer €60.280. De geplande halvering van de vrijstelling is begin november geschrapt.

Zit je met je spaargeld en andere beleggingen al boven die grens? Dan rekent de fiscus over €10.000 aan Anthropic-aandelen op 1 januari grofweg €637 rendement. Daarover betaal je 36 procent, zo'n €229. Dat is 2,29 procent van de waarde. Heb je ook spaargeld, dan valt de berekening iets anders uit, omdat de fiscus het rendement over je hele vermogen verdeelt.

Koers verdubbelt in 2027: je aanslag gaat uit van €10.000 en blijft zo'n €229

Koers halveert in 2027: je aanslag gaat nog steeds uit van €10.000 en blijft zo'n €229

Je verkoopt in maart met verlies: je aanslag over 2027 gaat nog steeds uit van de waarde op 1 januari

Het forfait beweegt niet mee met de koers.

Keldert de koers? Dan moet je dat zelf aantonen

Er is wel een uitweg: de tegenbewijsregeling. De wet daarvoor geldt sinds juli 2025. Was je werkelijke rendement lager dan het forfaitaire, dan mag je dat aantonen. Sinds belastingjaar 2025 doe je dat in de aangifte zelf. Een koersdaling verlaagt je werkelijke rendement. De Belastingdienst rekent het dan op twee manieren uit en kiest de uitkomst die voor jou het gunstigst is.

Er zijn drie haken. Het werkelijke rendement gaat over je hele box 3-vermogen. Spaarrente, dividend en koerswinst op je andere beleggingen tellen dus ook mee. Volgens Evi van Lanschot mag je bij het werkelijke rendement geen rekening houden met het heffingsvrij vermogen. En de belasting in box 3 wordt nooit lager dan nul, heeft de Hoge Raad bepaald. Een groot verlies levert dus geen geld op.

Voor 1 januari verkopen en daarna terugkopen?

Dat werkt niet. Verkoop je beleggingen kort voor 1 januari en koop je ze binnen drie maanden na de peildatum terug, dan rekent de fiscus alsof je ze nooit had verkocht. Die regel tegen peildatumarbitrage moet voorkomen dat beleggers rond de jaarwisseling tijdelijk naar spaargeld schuiven. Spaargeld heeft een veel lager forfait.

Vanaf 2029 pas afrekenen bij verkoop

Het systeem verandert, maar niet op tijd voor wie nu instapt. De Tweede Kamer stemde op 12 november in met de novelle bij de Wet werkelijk rendement box 3. Daarmee gaat box 3 per 1 januari 2029 over op een vermogenswinstbelasting voor aandelen, obligaties en etf's. Je betaalt dan over de winst die je maakt als je verkoopt. Voor banktegoeden en crypto in een eigen wallet geldt in 2029 tijdelijk een vermogensaanwasbelasting. Daarbij betaal je elk jaar ook over waardestijging die je nog niet hebt verzilverd.

De Eerste Kamer moet nog stemmen. Volgens staatssecretaris Eerenberg moeten beide Kamers de wet en de novelle uiterlijk 31 december 2026 aannemen. Tot het nieuwe stelsel ingaat, blijft het forfaitaire systeem met tegenbewijs gelden. Heb je je Anthropic-aandelen op 1 januari 2028 nog, dan telt die datum dus opnieuw.

Of de koers volgend jaar stijgt of daalt, weet niemand. Pensioenfondsen en beleggers zien al tekenen van een zeepbel, schreven we eerder in "Pensioenfonds: Anthropic-gekte doet denken aan internetbubbel".

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