Anti-Trump-betogers demonstreren in Londen

Samenleving
door anp
woensdag, 17 september 2025 om 18:37
LONDEN (ANP) - Duizenden mensen demonstreren in Londen tegen de komst van de Amerikaanse president Donald Trump. Betogers hebben spandoeken en borden meegenomen met teksten als "stop Trump", "nee tegen racisme" en "migranten zijn welkom, Trump niet".
Tijdens het eerste presidentschap van Trump gingen bij zijn bezoeken aan het Verenigd Koninkrijk herhaaldelijk tienduizenden mensen de straat op. De politie schatte woensdag dat zich 5000 actievoerders hadden verzameld op Parliament Square.
In Windsor, waar Trump werd ontvangen door de koninklijke familie, waren betogers volgens The Standard in de minderheid. Daar waren vooral pers en politie massaal aanwezig.
De manifestatie in Londen is georganiseerd door de Stop Trump Coalition. De politie zei rekening te houden met de komst van ongeveer vijftig protestgroepen en heeft 1600 agenten ingezet. Demonstranten trokken voor de betoging op Parliament Square door de stad.
