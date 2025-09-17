Topman luxemerk Gucci na amper een jaar vervangen

PARIJS (ANP/RTR) - Luxeconcern Kering heeft bij zijn bekende modemerk Gucci een vervanger aangesteld voor topman Stefano Cantino, die nog geen jaar geleden was aangetreden. De Italiaanse Francesca Bellettini volgt hem op als hoogste baas bij het merk.

"Op dit keerpunt wil ik een slankere en duidelijkere organisatie opbouwen waarbij de grootste talenten onze modehuizen vooruithelpen", zei Luca de Meo, die eerder deze week aantrad als topman van Kering, over de wisseling aan de top.

Volgens hem heeft Bellettini de beste kwaliteiten om Gucci te laten herstellen. Het belangrijkste merk van Kering kampte de afgelopen jaren met een sterke daling van de verkopen.

Bellettini begon haar carrière in de bankensector. Bij Kering was ze eerder een van de twee plaatsvervangend topbestuurders, waarbij ze verantwoordelijk was voor merken als Saint Laurent, Balenciaga en Bottega Veneta.