Antwerpse politie schiet bij wilde achtervolging drankrijder

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Belgische politie heeft zaterdagochtend met veel moeite een man gestopt die in Antwerpen onder invloed achter het stuur zat. De 38-jarige man ramde meerdere politieauto's, verwondde zeker één politieagent en werd uiteindelijk klemgereden op de snelweg. Bij zijn aanhouding zijn waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie.

De verdachte was op de vlucht geslagen na een verkeerscontrole op het Sint-Jansplein. Aanvankelijk werkte hij mee, meldt de politie, maar toen werd vastgesteld dat hij onder invloed was van drank en drugs, wilde hij niet uitstappen en ging hij ervandoor.

De autoriteiten zeggen dat daarna een wilde achtervolging ontstond. Een bijrijder wist onderweg uit de auto te springen, en werd aangehouden. De bestuurder heeft zeker drie politieauto's geramd, waarvan er ten minste één total loss zou zijn. Een politieagent van een speciaal team voor gevaarlijke incidenten raakte gewond. Daarnaast werd volgens de politie een motorrijder zo vaak geramd dat die voor controle naar het ziekenhuis moest.

De verdachte is een bekende van de politie. Zijn auto is in beslag genomen voor onderzoek.