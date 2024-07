Tennisduels Nederlanders beginnen minimaal anderhalf uur later

PARIJS (ANP) - De eerste wedstrijden van de Nederlandse tennissers op de Olympische Spelen beginnen minimaal anderhalf uur later. Door de regen in Parijs is de starttijd van 12.00 uur veranderd in 13.30 uur.

Arantxa Rus, Robin Haase en Tallon Griekspoor komen zaterdag in actie in het enkelspel. De wedstrijd van Rus, die het opneemt tegen de Oekraïense Anhelina Kalinina, zou om 12.00 uur beginnen. Haase speelt de derde wedstrijd op zijn baan, Griekspoor de tweede.

Het park van Roland Garros heeft twee banen met een dak, maar daarop komen de Nederlanders niet in actie.