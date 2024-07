Judoka Tsjakadoea krijgt in Parijs niet zijn revanche voor Tokio

PARIJS (ANP) - Judoka Tornike Tsjakadoea zinde in Parijs op revanche tegen de man die hem drie jaar geleden in Tokio van olympisch brons afhield, maar hij kreeg de Kazach Yeldos Smetov in de Arena Champs-de-Mars niet op zijn rug. In de extra tijd liep de 27-jarige Fries tegen zijn derde straf voor passiviteit aan en was het individuele toernooi al na één partij voorbij voor hem.

"Ik kan er nog even geen emotie bij geven, maar dit komt heel hard aan", zei de judoka uit Leeuwarden kort na zijn vroege uitschakeling in de klasse tot 60 kilogram. "Drie jaar lang leef je naar dit toernooi toe, je laat er alles voor en ik voelde me ook echt sterk vandaag, maar dan is het toch na vijf minuten over. Ik heb wel een traantje gelaten toen ik van de mat stapte."

Tsjakadoea had zich naar eigen zeggen helemaal klaargestoomd voor het gevecht met Smetov, die op de Spelen van Rio in 2016 nog zilver won. "Hij is geen kleine jongen in de judowereld, maar ik had wel het gevoel dat ik hem kon pakken. Mijn ouders zaten hier op de tribune en die energie nam ik ook mee."

Georgië

In de reguliere 4 minuten judo eindigden beide mannen op twee straffen, waarna de golden score de winnaar moest uitwijzen. Tsjakadoea kreeg als eerste zijn derde straf. "Hij veegde geloof ik mijn been weg, waardoor ik struikelde. Dat wordt dan toch gezien als halve aanval en passiviteit van mijn kant. De scheidsrechter kan die straf ook niet geven. Ik kan me niet eens meer goed herinneren wat er is gebeurd. Ik heb er voor mijn gevoel alles aan gedaan om in mijn beste doen te zijn op de Spelen, maar als het dan zo afloopt, is judo een harde sport ."

De judoka uit Leeuwarden beleefde een wisselvallig jaar bij de lichtgewichten. Hij won in maart een waardevolle bronzen medaille op de Grand Slam van Tbilisi in Georgië, het land waar zijn ouders zijn geboren. Het EK in Zagreb in april liep uit op een teleurstelling, want Tsjakadoea was te zwaar bij de weging en mocht niet meedoen. Op de WK in Abu Dhabi in mei strandde de judoka uit Leeuwarden in de achtste finales.