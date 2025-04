ANVR en TUI teleurgesteld om toestaan verbod op fossiele reclame

RIJSWIJK (ANP) - "We zullen de stukken goed bestuderen, maar zijn teleurgesteld in deze uitspraak en we onderzoeken de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan." Dat zegt directeur Frank Radstake van de reisbrancheorganisatie ANVR. Hij reageert daarmee op de uitspraak van de rechter, die vrijdag oordeelde dat de gemeente Den Haag fossiele reclames mag verbieden.

ANVR had samen met reisorganisatie TUI een kort geding aangespannen tegen het verbod. De organisaties vonden dit in strijd met de vrijheid van meningsuiting en met de vrijheid van ondernemerschap. Ook vonden de partijen dat het verbod de uitstoot binnen de gemeente niet zou verminderen.

Radstake is voor verduurzaming, maar volgens hem is een lokaal reclameverbod geen "zinvolle stap in die richting". Algemeen directeur Arjan Kers van TUI sluit zich daarbij aan. "Een verbod op reclame voor vliegvakanties beperkt de informatie die beschikbaar is voor consumenten en ondermijnt hun vermogen om zelf keuzes te maken", zegt hij.