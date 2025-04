Judoka Van Dijke strandt op EK direct tegen Hongaarse Özbas

PODGORICA (ANP) - De Europese kampioenschappen judo zijn voor Sanne van Dijke op een teleurstelling uitgelopen. De 29-jarige Nederlandse verloor in Podgorica in Montenegro direct haar eerste partij. De Hongaarse Szofi Özbas was haar met een yuko de baas.

Van Dijke, die uitkomt in de klasse tot 70 kilogram, greep vorig jaar bij de Olympische Spelen in Parijs net naast eremetaal. Vier jaar eerder behaalde ze op de Spelen in Tokio wel brons. Tweevoudig Europees kampioene Van Dijke wil in juni in Boedapest haar eerste wereldtitel veroveren.

Bij de mannen strandde Mark van Dijk in zijn eerste partij. De 24-jarige EK-debutant ging ten onder tegen Toni Miletic uit Bosnië en Herzegovina.