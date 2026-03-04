Iran neemt naar eigen zeggen groepen Koerden in Irak onder vuur

TEHERAN/BAGDAD (ANP/DPA) - De Iraanse strijdkrachten hebben naar eigen zeggen met raketten posities van Koerdische milities in het noorden van Irak bestookt. Volgens Iran zou het gaan om "separatistische groepen". Het gaat vermoedelijk om kampementen niet ver van de Iraanse grens van Iraanse Koerden die tegenstander van het regime in Teheran zijn.

In het noorden van Irak is een autonome Koerdische regio gevestigd na de Amerikaanse invasie en de val van dictator Saddam Hussein in 2003. Sindsdien zijn er troepen van de VS in Irak gelegerd. Maar nu zijn er alleen nog Amerikaanse militairen in de Koerdische regio, aldus de Iraakse autoriteiten.

Pro-Iraanse, sjiitische milities in Irak zien de Amerikanen daar ook als een doelwit. In de hoofdstad van de Koerdische regio, Erbil, en op de luchthaven daar zijn meerdere aanvallen met drones gemeld. Ook zouden ze Koeweit hebben beschoten; Koeweit heeft daar woensdag op het Iraakse ministerie van Buitenlandse Zaken over geklaagd.

Trump

Volgens de Wall Street Journal heeft president Donald Trump getelefoneerd met leiders in de Koerdische regio over stappen die ze tegen Iran zouden kunnen nemen. Trump zou steun van Koerdische strijdgroepen zoeken in de strijd tegen de regering in Teheran. Hij zou daarvoor Koerdische milities willen bewapenen, berichtte CNN. Volgens een Iraaks medium heeft de regering in de Iraakse hoofdstad Bagdad een verzoek van Iran ontvangen om te helpen voorkomen dat groepen van de Iraanse oppositie de grens oversteken naar Iran.

Er zijn naar schatting dertig miljoen Koerden in de regio die voornamelijk in Syrië, Turkije, Irak en Iran wonen. In Iran is naar schatting bijna 10 procent van de bevolking Koerdisch. De meesten wonen in het noordwesten.