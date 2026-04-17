ANWB: andere keuzes meivakantie door onrust in de wereld

DEN HAAG (ANP) - Net als reisorganisaties eerder dit jaar, merkt ook de ANWB op dat Nederlanders hun vakantieplannen aanpassen door "onrust in de wereld". ANWB baseert zich op de resultaten van de vakantiemonitor, waarin Nederlanders is gevraagd naar hun plannen voor de april- en meivakantie. Vooral Europese bestemmingen zijn populair: 94 procent van de vakantiegangers blijven op het eigen continent. Verre reizen, met name naar Amerika, verliezen hun aantrekkingskracht.

Het aantal Nederlanders dat in april of mei op vakantie gaat blijft met 59 procent gelijk aan vorig jaar. Van alle vakantiegangers blijft 94 procent in Europa, waarvan 40 procent in eigen land. Na Nederland zijn de populairste vakantiebestemmingen Duitsland, Spanje, België en Frankrijk. Binnen Europa reizen mensen vaker met de (elektrische) auto en neemt het aantal mensen dat het vliegtuig pakt af van 40 procent in 2025 naar 34 procent in 2026. Kamperen blijft "stabiel populair" met 17 procent van de vakantiegangers die daarvoor kiest.

Stijgende prijzen raken vooral gezinnen met kinderen in het kiezen van een vakantie. Van die groep zegt 37 procent daar "veel tot zeer veel" invloed van te ondervinden, tegenover 29 procent van de totale bevolking. Prijsstijgingen leiden voor een op de drie vakantiegangers tot het aanpassen van plannen. Zij kiezen bijvoorbeeld voor kortere vakanties, tripjes dichter bij huis of het besparen op horecauitgaven. Het gemiddelde vakantiebudget per persoon ligt tussen de 250 en 500 euro.

De belangstelling voor een reis naar Amerika neemt af. Zes op de tien Nederlanders kijkt negatief naar een vakantie naar dat land. In mei 2025 gaf nog 44 procent aan "minder geneigd" te zijn naar de Verenigde Staten te reizen vanwege de politieke situatie. Zuid-Amerika wordt door een deel van de Nederlanders gemeden door "veiligheidszorgen". De ABC-eilanden (Aruba, Bonaire en Curaçao) blijven geliefde bestemmingen, maar worden dit jaar "iets minder vaak genoemd dan vorig jaar".

Kunstmatige intelligentie speelt volgens de ANWB een steeds grotere rol bij het plannen van vakanties, "van het zoeken naar activiteiten tot restaurants". Vooral jongere generaties maken daar gebruik van. Het AI-gebruik is dit jaar (26 procent) verdubbeld ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (12,5 procent).