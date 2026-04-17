Democraat wint verkiezing in Republikeins bolwerk New Jersey

door anp
vrijdag, 17 april 2026 om 3:33
WASHINGTON (ANP) - De progressieve Democraat Analilia Mejia heeft een tussentijdse verkiezing voor een zetel in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden in de staat New Jersey gewonnen. Dat melden Amerikaanse media, waaronder Politico.
Mejia won in het elfde kiesdistrict van New Jersey, dat lange tijd als Republikeins bolwerk gold maar de afgelopen jaren Democratischer is geworden. Ze volgt Mikie Sherrill op, die haar zetel opgaf nadat ze gouverneur van New Jersey was geworden.
De uitslag wordt gezien als een aanwijzing voor het politieke klimaat in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen van november. Democraten presteren in recente verkiezingen vaker beter dan verwacht, mede door onvrede over het economische beleid van president Donald Trump en de oorlog tegen Iran.
