ANWB meldt drukste spits van het jaar

DEN HAAG (ANP) - De avondspits van dinsdag is de drukste tot nu toe dit jaar, meldt de ANWB. Rond 17.30 uur stond er bijna 1200 kilometer file. Onder meer in de Randstad is het een stuk drukker dan normaal, ziet de verkeersdienst.

Het verkeer staat onder andere vast op de A27 tussen Bilthoven en de Lekbrug, met ruim 50 minuten vertraging als gevolg. En op de A12 tussen Houten en Woerden staat ruim 10 kilometer file, wat bijna een uur vertraging oplevert.

In het noordoosten van Nederland is code geel van kracht. In Friesland, Groningen, Drenthe, Flevoland, Overijssel en Gelderland komen stevige onweersbuien voor. Die dragen ook bij aan extra vertraging, aldus de ANWB.