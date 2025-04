Techwebsite: moeder ChatGPT werkt aan eigen socialmediaplatform

SAN FRANCISCO (ANP) - OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, werkt aan een eigen socialmediaplatform vergelijkbaar met X. Dat meldt techwebsite The Verge op basis van bronnen. Het project zou zich nog wel in een vroege fase bevinden.

Volgens The Verge heeft OpenAI nu alleen een intern prototype, dat zich richt op de beeldgeneratie van ChatGPT en ook een sociale feed bevat. Topman Sam Altman zou buitenstaanders in het geheim om feedback hebben gevraagd over het project.

OpenAI reageerde tegenover de techwebsite niet direct op een verzoek om commentaar. Het is nog onduidelijk of OpenAI van plan is het sociale netwerk als aparte app uit te brengen of te integreren in ChatGPT.