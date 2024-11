ANWB verwacht grotere verkeersdrukte door staking bij ProRail

DEN HAAG (ANP) - De ANWB verwacht woensdag in de Randstad grotere verkeersdrukte en langere files door de staking bij ProRail. Daardoor rijden in Noord-Holland en delen van Utrecht en Flevoland tussen 06.00 uur en 09.00 uur geen treinen. Ook het treinverkeer tussen Leiden, Schiphol en Haarlem ligt stil.

"Er zullen ongetwijfeld veel mensen zijn die zeker niet met de trein gaan reizen morgen, en er ook niet op gokken dat de trein morgenmiddag wel rijdt", zegt een woordvoerder van ANWB Verkeersinformatie.

Een weg waar het erg druk kan worden is bijvoorbeeld de A9, die dwars door Noord-Holland loopt. "Die is sowieso altijd heel druk, mensen uit Alkmaar zullen ook de auto pakken", aldus de ANWB-woordvoerder. "Of de A7 vanuit Hoorn en Purmerend, daar wonen ook heel veel forenzen. Die zullen nu ook de auto pakken."

Advies ANWB: vroeg vertrekken

Volgens de ANWB verloopt de woensdagochtendspits doorgaans wat rustiger, in vergelijking met bijvoorbeeld dinsdag of donderdag. Gemiddeld staat er op woensdagochtend zo'n 400 kilometer file.

De ANWB adviseert weggebruikers om vroeg te vertrekken en om de actuele verkeerssituatie goed in de gaten te houden.