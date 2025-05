ANWB: zeer drukke avondspits door regen

DEN HAAG (ANP) - De avondspits is dinsdagavond zeer druk door de vele regen die is gevallen. Iets voor 17.30 uur staat er bijna 1000 kilometer file op de Nederlandse wegen en dat is een stuk meer dan gebruikelijk op dinsdag, laat een medewerker van de ANWB Verkeersinformatie weten.

Weggebruikers moeten op meerdere trajecten rekening houden met vertraging. Zo is het druk op de A12 tussen Driebergen en Nieuwegein en op de A15, waar ter hoogte van Tiel een ongeluk is gebeurd. Ook op de A2 en de A27 richting het zuiden is het druk. "Dat zijn vaak drukke wegen, maar de files zijn nu een stuk langer dan normaal", aldus de ANWB.

De verkeersdienst waarschuwde eerder ook voor een drukke avondspits op woensdag, omdat het hemelvaartsweekend dan begint.