Charles opent parlementair jaar in Canada met boodschap aan Trump

OTTAWA (ANP) - De Britse koning Charles heeft in Ottawa het Canadese parlementaire jaar geopend. Hij benadrukte daarin het belang van zelfbeschikking voor Canada, een verwijzing naar de uitlatingen van de Amerikaanse president Donald Trump, die meerdere malen heeft gezegd Canada te willen annexeren als 51e staat van de Verenigde Staten.

"Democratie, pluralisme, de rechtsstaat, zelfbeschikking en vrijheid zijn waarden die de Canadezen dierbaar zijn en die de regering vastbesloten is te beschermen", zei Charles. Volgens hem staat de wereld voor "ongekende uitdagingen" en is dit voor Canada een "cruciaal moment".

De toespraak is niet geschreven door Charles zelf, maar door het kantoor van premier Mark Carney. Hij nam in maart de leiding over van Justin Trudeau en wist vorige maand de verkiezingen te winnen. In de troonrede geeft de regering aan waar de komende tijd de prioriteiten liggen.