ANWB ziet vakantiespits op gang komen

DEN HAAG (ANP) - Al voor de spits op vrijdagmiddag ziet de ANWB de vakantiedrukte op de weg op gang komen. Rond 15.30 uur staat er 744 kilometer file, zegt een woordvoerder van de verkeersdienst.

Vrijdag gaat de schoolvakantie in voor het noorden van het land en dus gaan meer mensen de weg op dan gebruikelijk voor de laatste dag van de werkweek. Ook staan er in de middag veel files. Op de rijkswegen staan rond 15.00 uur honderd files, waarvan er negen langer zijn dan een half uur, meldt Rijkswaterstaat.