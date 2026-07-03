Laat je 's nachts steeds maar weer een ongemakkelijk gesprek door je hoofd gaan? Dat heeft een goede reden

Lig je midden in de nacht wakker omdat je een ongemakkelijk gesprek blijft herhalen? Dat voelt misschien als overdenken of angst, maar psychologen zeggen dat er iets anders aan de hand is. Je brein probeert je namelijk niet te straffen, maar voor te bereiden op de toekomst.

Het is een herkenbaar scenario. Je ligt in bed en ineens schiet dat ene gesprek van drie dagen geleden weer door je hoofd. De grap die niemand grappig vond. Die opmerking die je liever had ingeslikt. Of het moment waarop je niets zei, terwijl je dat achteraf wel had gewild.

Hoe frustrerend ook: volgens psychologisch onderzoek is dat geen nutteloze mentale marteling.

Je geheugen kijkt vooruit, niet achteruit

We zien ons geheugen vaak als een archiefkast waarin gebeurtenissen worden opgeslagen. Neurowetenschappers kijken daar anders naar. Voor het brein zijn herinneringen vooral een voorspellingstool. Eerdere ervaringen helpen om toekomstige situaties beter in te schatten en betere keuzes te maken.

Elke ongemakkelijke sociale situatie levert nieuwe informatie op. Je brein vraagt zich af: Wat gebeurde er precies? Wat heb ik gemist? En wat kan ik de volgende keer anders doen?

Dat verklaart waarom dezelfde herinnering steeds opnieuw opduikt.

Waarom sommige gesprekken blijven hangen

Daar komt nog een bekend psychologisch fenomeen bij: het Zeigarnik-effect. Dat beschrijft onze neiging om onafgemaakte situaties moeilijk los te laten.

Een gesprek waarvan je niet weet hoe de ander het heeft opgevat, voelt voor je brein als een open dossier. Heb je iemand beledigd? Was je onduidelijk? Heb je een kans gemist? Zolang die vragen onbeantwoord blijven, blijft je brein terugkeren naar hetzelfde moment.

Waarom het 's nachts erger voelt

Juist wanneer je probeert te ontspannen, wordt een belangrijk hersennetwerk actiever: het zogenoemde Default Mode Network (DMN). Dit netwerk ondersteunt zelfreflectie, geheugen en het bedenken van mogelijke toekomstige scenario's.

Normaal helpt dat systeem je om ervaringen te verwerken. Maar soms slaat het door. Dan verandert reflectie in piekeren en blijf je rondjes draaien zonder nieuwe inzichten op te doen.

Zo doorbreek je de vicieuze cirkel

Volgens onderzoekers kan een simpele gewoonte helpen: schrijf op wat je van de situatie hebt geleerd.

Door je gedachten op papier te zetten, geef je emoties structuur. Dat helpt het brein om de ervaring als 'afgerond' te beschouwen, waardoor de eindeloze herhaling kan afnemen. Bovendien verschuift de aandacht van spijt naar een concrete les voor de toekomst.

De volgende keer dat je om twee uur 's nachts wakker ligt van een gênant gesprek, stel jezelf daarom niet de vraag: Waarom zei ik dat? Maar vraag liever: Wat neem ik hiervan mee?

Bron: Psychology Today