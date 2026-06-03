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AOb: examenuitslag van meer dan 56.000 vmbo-leerlingen dag later

Samenleving
door anp
woensdag, 03 juni 2026 om 15:30
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DEN HAAG (ANP) - Meer dan 56.000 vmbo-leerlingen moeten door een technische fout een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen. Dat is "onwijs vervelend" voor de leerlingen en zorgt voor extra werk voor docenten, zegt bestuurder Kim van Strien van de Algemene Onderwijsbond (AOb).
Voor de vmbo-leerlingen bestaat het examen uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had deze woensdag bekend moeten worden. Maar het College voor Toetsen en Examens meldt dat door "een technische fout" de zogenoemde n-termen, die nodig zijn om het definitieve cijfer te berekenen, een dag later bekend worden.
"Bedenk wel dat dit om veel leerlingen gaat, van wie een groot deel onrustig zal hebben geslapen", zegt Van Strien. "En hun docenten zaten vanmorgen klaar om aan de slag te gaan. Zij hebben nu alle leerlingen en ouders gebeld om te zeggen dat de uitslag een dag later komt. Morgen doen ze weer dezelfde belronde."
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