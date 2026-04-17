Aoun roept op tot versterken bestand Libanon ondanks schendingen

BEIROET (ANP/RTR/DPA/AFP) - De Libanese president Joseph Aoun zegt dat het versterken van het bestand met Israël zijn prioriteit is. Ook na het ingaan van het bestand werden nog aanvallen op Libanon gemeld, maar toch noemt Aoun het "een kans om stabiliteit en wederopbouw te promoten."

Het Libanese ministerie van Gezondheid verhoogde het dodental van de oorlog tussen Israël en Hezbollah vrijdag naar 2294. Bijna een kwart van hen zouden vrouwen, kinderen en hulpverleners zijn geweest. Er wordt nog gezocht naar mensen onder het puin, benadrukte het ministerie.

Na een nachtelijke aanval op de stad Tyrus werden dertien dodelijke slachtoffers onder het puin vandaan gehaald, meldde het Libanese staatspersbureau. Vrijdagochtend werden daar nog vijftien mensen vermist.

Nieuwe fase onderhandelingen

Hezbollah zei zich "voorzichtig" aan het bestand te gaan houden, maar was kritisch op de Libanese regering. Die zou het land in "een extreem gevaarlijke fase" hebben gebracht door directe onderhandelingen met Israël aan te gaan.

In een televisietoespraak benadrukte Aoun vrijdagavond opnieuw dat alleen de Libanese overheid over die onderhandelingen gaat. "We onderhandelen namens onszelf. We zijn niet langer een pion in iemands spel, en ook geen strijdtoneel voor de oorlogen van wie dan ook, en dat zullen we ook nooit meer zijn." Volgens Aoun zijn de onderhandelingen met Israël geen teken van zwakte en komt er geen akkoord dat inbreuk maakt op de "nationale rechten" van Libanon.

Aoun zei ook dat nu wordt gewerkt aan een permanent akkoord tussen Israël en Libanon en dat de onderhandelingen "een nieuwe fase" in zijn gegaan.