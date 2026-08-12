Applaus en huwelijksaanzoek bij hoogtepunt zonsverduistering

DEN HAAG (ANP) - Op meerdere plekken is geapplaudisseerd op het hoogtepunt van de zonsverduistering woensdagavond. Dat gebeurde onder meer op het Museumplein in Amsterdam en het Zuiderstrand in Den Haag, zagen verslaggevers ter plaatse.

Op het strand van Noordwijk aan Zee vroeg een man zijn vriendin ten huwelijk tijdens het schouwspel. Ook dat leverde veel applaus op van de badgasten.

Het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was rond 20.11 uur. De maan bedekte op dat moment bijna 90 procent van de cirkel van de zon. Veel mensen waren naar het strand gegaan om daar naar de eclips te kijken.