ARD: rechts-radicale AfD grootste partij in oosten van Duitsland

BERLIJN (ANP) - De rechts-radicale anti-immigratiepartij AfD is de grootste geworden in het oosten van Duitsland. In de voormalige DDR komt de partij op 30 procent, voorspelt de Duitse zender ARD.

Nationaal behaalt de AfD ongeveer 20 procent van de stemmen, wat vrijwel een verdubbeling is en een record. Andere partijen lieten al voor de verkiezingen weten niet met de rechts-radicalen te willen regeren.

AfD-leider Alice Weidel, die sprak over een historisch resultaat, benadrukte dat haar partij openstaat voor coalitieonderhandelingen met de christendemocraten. De CDU en zusterpartij CSU wonnen de verkiezingen en CDU-leider Friedrich Merz zei snel een regering te willen vormen "die de problemen in dit land oplost".

Merz heeft zeker een coalitiepartner nodig, en mogelijk een tweede. Dat ligt aan de einduitslag. Volgens de prognoses hikken sommige partijen tegen de kiesdrempel aan. Komen een of twee van die partijen in het parlement, dan is een coalitie van uitsluitend CDU/CSU en de sociaaldemocratische SPD niet mogelijk.