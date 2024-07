Argentijnse president Milei spreekt op rechts congres in Brazilië

BALNEARIO CAMBORIU (ANP/RTR) - De Argentijnse president Javier Milei spreekt zondag op een rechts congres in Brazilië. Zaterdag arriveerde hij in de badplaats Balneário Camboriú in het zuiden van Brazilië voor het evenement CPAC Brasil 2024.

De bijeenkomst is onder meer bedoeld om steun te verwerven voor kandidaten van de radicaal-rechtse partij van de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Bolsonaro ontving Milei zaterdag met een knuffel.

Door het bezoek zouden de betrekkingen tussen de twee buurlanden mogelijk verder onder druk komen te staan. Milei onderhoudt een gespannen relatie met de Braziliaanse president Lula da Silva. In een bericht op X noemde de Argentijnse president zijn linkse ambtgenoot vorige week "corrupt" en "een communist". De twee leiders hebben elkaar nog niet ontmoet, omdat Lula wil dat Milei zich eerst verontschuldigt.

Bolsonaro

Het congres is de eerste grote oppositiebijeenkomst in aanloop naar de lokale verkiezingen en heeft ook als doel om rechtse leiders in Zuid-Amerika te verenigen. Naast Milei is ook de voormalige Chileense presidentskandidaat José Antonio Kast aanwezig.

Bolsonaro sprak zelf zaterdag al. Hij zei dat rechts internationaal aan terrein wint, waarbij hij onder meer naar Italië en Frankrijk wees. Ook zei hij te hopen dat de Amerikaanse oud-president Donald Trump terugkeert naar het Witte Huis na de presidentsverkiezingen in november.

Wilders

In april was in Boedapest ook een CPAC-congres. Daar sprak onder meer PVV-leider Geert Wilders.