Nederland heeft in EU bijna meeste campings per miljoen inwoners

BUNNIK (ANP) - Nederland is een van de grootste campinglanden van Europa. Frankrijk telt in absolute aantallen weliswaar de meeste kampeerterreinen, maar afgemeten naar de bevolkingsomvang staat Nederland bijna bovenaan.

Per 1 miljoen inwoners heeft Nederland 151 campings, berekende de brancheorganisatie Kampeer en Caravan Industrie (KCI) met cijfers van statistiekbureau Eurostat. In Frankrijk staan ruim 8100 campings, dat komt neer op 120 per 1 miljoen inwoners.

In traditionele vakantielanden Spanje en Italië zijn per miljoen inwoners respectievelijk 39 en 28 campings. Die Zuid-Europese landen hebben ook in absolute aantallen minder kampeerterreinen dan Nederland. De verschillen met buurlanden België (30) en Duitsland (38) zijn ook groot.

Kroatië

In relatieve aantallen campings moet Nederland in Europa alleen Kroatië voor zich laten, meldt de organisatie voor fabrikanten en leveranciers van caravans, campers, vouwwagens en tenten. Dat land heeft per 1 miljoen inwoners 226 campings.

"Net als met bijvoorbeeld fietsen blijkt kamperen veel meer in trek dan in onze directe buurlanden en zelfs populairder dan in Zuid-Europa", zegt KCI-voorzitter Leo Diepemaat, die kamperen een onderdeel van de Nederlandse cultuur vindt. Hij wijst er ook op dat in Nederland nu 618.000 campers en caravans zijn, 11.000 meer dan een jaar geleden.